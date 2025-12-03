Bisseck: “Gol preso fa male. Mondiale? Io mi convocherei”

Intervenuto in conferenza direttamente dalla sala stampa di San Siro nel post-partita, Yann Bisseck ha commentato l’ottima vittoria ottenuta questa sera contro il Venezia in Coppa Italia per 5-1. Queste le parole del centrale dell’Inter raccolte dalla nostra inviata allo stadio:

GOL SUBITO – “Il gol che abbiamo preso fa male. Ma comunque con la palla abbiamo dimostrato qualità e così bisogna andare avanti”.

FUTURO – “Io non sto pensando al futuro. Sono uno che vive il momento. Quando un giocatore non gioca tanto è normale che si dice che debba andare via. Io ho fiducia in me stesso, sono felice di trovare più spazio. Il mio obiettivo è sempre giocare ogni partita e la strada è quella giusta”.

GIOVANI – “I giovani che abbiamo visto oggi sono bravi, si allenano con noi. Stanno facendo le cose bene, sono contento per loro. Tutti noi abbiamo iniziato così bene. Spero che loro continuino a lavorare soprattutto in allenamento ma sono molto contento per loro”.

MONDIALE – “Io mi convocherei al Mondiale. La stagione è lunga e per il CT è importante che si giochi con continuità. Penso che se continuo a giocare così posso essere una garanzia e devo sperare di essere convocato”.