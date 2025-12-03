Chivu: “Martinez? Non è semplice. A Bonny avevo promesso…”

Presente in conferenza stampa al termine del match, Cristian Chivu ha commentato dinnanzi ai giornalisti l’ampio successo per 5-1 ottenuto questa sera dalla sua Inter nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia sul Venezia. Queste le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro e raccolte dalla nostra inviata a San Siro:

PRESTRAZIONE – “Siamo contenti per la prestazione, l’atteggiamento e la serietà da parte di tutti. Anche di quelli che sono subentrati. Sono dei ragazzi che si impegnano e che si mettono a disposizione del gruppo quando serve. Noi siamo contenti per Andy perché è stato 90 minuti in campo in un ruolo non suo, ma lo ha accettato ben volentieri. Ha avuto la pazienza e l’intelligenza giusta per rubare dagli altri, ma il merito è di tutti perché è un gruppo serio, un gruppo che cerca di migliorarsi tutti giorni”.

FRATTESI – “Si portava quello che è stato il suo intervento questa estate, ha affrettato un po’ i tempi, ma lui si è messo a disposizione nonostante qualche acciacco. Siamo consapevoli che Davide può far meglio, quello che può dare a questa squadra e l’ha fatto vedere anche stasera. Ha bisogno di ritornare in condizione e anche mentalmente deve ritrovare la fiducia. Ma anche lui è consapevole che anche lui può star meglio”.

JOSEP MARTINEZ – “Non è semplice superare una cosa del genere. Per quanto riguarda il suo stato emotivo è meglio che chiediate a lui perché solo lui può raccontarvelo. Siamo contenti di averlo visto di nuovo in porta. Dopo la partita non gli ho chiesto come sta, come si sente, però questo gruppo sa abbracciare e sa rimanere uniti quando c’è bisogno”.

ATTACCANTI – “Attaccanti con questi numeri? Il merito è di chi li ha scelti e anche loro che hanno saputo adattarsi a questa realtà. è merito anche dei compagni. Poi ogni tanto sbuca anche qualche caso quando un attaccante non segna per qualche giorno. Il lato positivo è che non sono mai contenti. Lavorano tutti i giorni, quotidianamente. Ho messo in campo Bonny per 30 minuti nonostante gli avessi promesso solo 15 minuti. Abbiamo bisogno di tutti, del loro contributo in questa stagione ogni tre giorni ed è lunghissima”.