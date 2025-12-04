De Zerbi: “Inter? Ecco la verità. Su Luis Henrique…”

Roberto De Zerbi ha voluto fare chiarezza sul suo futuro e sul rapporto con il calcio italiano nel corso dell’intervista rilasciata ieri sera su Sportitalia. L’allenatore ha smentito per prima cosa le voci che lo volevano vicino all’Inter durante la scorsa estate. “Nessun contatto in estate, zero proprio”.

Nonostante questo, il tecnico bresciano non ha nascosto il desiderio di tornare prima o poi in Italia. “Mi piacerebbe tornare in Italia”, ha dichiarato, esprimendo un legame particolare con il Milan, club che definisce la sua “mamma calcistica”. Per quanto riguarda Luis Henrique, ceduto la scorsa estate dal Marsiglia all’Inter, ha sottolineato: “Ha bisogno di fiducia, ha qualità importanti e deve dimostrarle in una piazza importante”.