Diouf zittisce le critiche: “Investimento Inter ben oculato”

Andy Diouf ha finalmente iniziato a mostrare parte delle sue qualità durante le ultime apparizioni in campo. In particolare, il centrocampista francese è stato superlativo nel match disputato ieri sera dal primo minuto contro il Venezia in Coppa Italia, il primo da titolare da quando veste la maglia dell’Inter.

Schierato ancora una volta in posizione da esterno destro, ruolo in cui ha fatto bene nelle volte in cui è stato mandato in campo da Chivu, ha stappato l’incontro con un ottimo inserimento e un tiro ad incrociare con il piede debole. Tante giocate degne di nota ed uno strapotere fisico che lascia ben sperare in vista del futuro, come ribadito questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport.

Queste le parole della rosea sulla sua prestazione: “Andy Diouf ci ha preso gusto a zittire i tanti scettici incontrati in questi primi mesi milanesi, i 25 milioni spesi per lui potrebbero essere stati un investimento ben oculato. Soprattutto, si sta adattando velocemente al ruolo di esterno destro nel 3-5-2: la visione di Chivu sta assumendo fattezze reali, nel futuro il francese rischia di essere definitivamente dirottato lì in zona Dumfries”.