Inter-Venezia, le pagelle del CdS: brilla Thuram, Diouf da 7

Il Corriere dello Sport ha assegnato i voti alla squadra nerazzurra dopo il passaggio ai quarti di Coppa Italia ottenuto grazie alla vittoria per 5-1 sul Venezia. Ricordiamo che l’Inter adesso attende la vincente della sfida tra Roma e Torino che andrà a scontrare ancora in gara secca nel prossimo turno.

Marcus Thuram è stato il migliore in campo con un 7,5. L’attaccante francese ha ritrovato il gol dopo due mesi e mezzo, segnando anche due volte: prima ha scaraventato in rete il pallone del terzo gol, poi ha raddoppiato di testa nel corso della ripresa. Il lungo stop per infortunio sembra ormai un ricordo lontano.

Valutazione positiva anche per Pio Esposito, premiato con un 7. Il giovane attaccante ha segnato la sua prima rete al Meazza con un gran tiro dalla distanza che ha battuto Grandi. Un’emozione che porterà con sé per sempre, secondo il quotidiano romano.

Stesso voto per Diouf, alla prima da titolare con la maglia nerazzurra. Schierato come piede invertito, ha timbrato il cartellino con una rete costruita interamente da solo e impreziosita dall’assist di un volenteroso Frattesi. Una prestazione che rappresenta il modo migliore per rispondere ai dubbi sul suo conto.

L’unica insufficienza della serata è stata per Sucic, che si è fermato al 5,5. Il centrocampista, in particolare, è stato superato troppo facilmente da Sagrado in occasione della rete del Venezia.