“Fa bene ma non incanta”: lampi di Luis Henrique a San Siro

Dirottato sulla corsia di sinistra per lasciare spazio a Diouf nel nuovo ruolo a destra, Luis Henrique ha finalmente mostrato qualche lampo del suo talento. Il brasiliano dovrà ancora alzare il suo livello per dimostrare di poter meritare la maglia dell’Inter, ma quanto fornito in campo contro il Venezia è servito come tentativo di rompere il ghiaccio a distanza di mesi dal suo approdo in nerazzurro.

Tante buone giocate per l’ex Marsiglia, un gol sfiorato ad inizio ripresa, ma soprattutto una giocata da vero talento brasiliano che da sola valeva il prezzo del biglietto. Insomma, di materiale su cui lavorare ce n’è a disposizione, ora starà allo stesso Luis Henrique lavorare duramente e cominciare ad incidere anche in serate di livello più alto. Nel frattempo, ecco quali sono state le pagelle dei principali quotidiani sportivi nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Chivu lo prova a sinistra e ottiene spunti di intraprendenza. La sensazione è che gli serva continuità per trovare fiducia.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Prima di ieri aveva giocato dal 1’ soltanto tre volte lontano da San Siro. Entra in partita dopo mezz’ora di torpore finalmente collezionando un dribbling. Sfiora anche il gol a inizio ripresa.

TUTTOSPORT 6 – Un’azione brasiliana con tunnel nel primo tempo, una chance sprecata davanti a Grandi a inizio ripresa: fa bene, ma non incanta.

PASSIONE INTER 6.5 – Una giocata spettacolare nello stretto in cui fa vedere parte delle sue qualità. Complice il livello dell’avversario, spinge tanto a sinistra e crea pericoli. Imbeccato da Mkhitaryan, scappa alla difesa del Venezia in velocità e sfiora il gol ad inizio ripresa.