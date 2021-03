Il presidente del Racing esalta Lautaro, Blanco: “E’ straordinario. Lui è il mio orgoglio personale”

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione straordinaria all’Inter. L’attaccante classe 97′ è stato acquistato dal Racing Club, club argentino che ha lanciato tra i professionisti anche Diego Milito, storico eroe del Triplete dell’Inter. Victor Blanco, attuale presidente del Racing, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, esaltando il talento e la personalità di Lautaro. In seguito le parole.

LAUTARO UN ORGOGLIO – “Lautaro Martinez è il futuro, è straordinario. Fantastico. Sono contento per l’Inter e per Lautaro. Con i nerazzurri abbiamo un grande rapporto. È un grande professionista, in campo e fuori. E ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Aveva offerte da tanti club e se ha deciso di restare all’Inter vuol dire che sta bene. È il mio orgoglio personale“.

SU MILITO E MUSSO – “Milito non lavora più con noi. Dirigenti e calciatori passano, i club restano. E siamo due società che conservano un grande rapporto. Sarebbe bello vedere Juan Musso giocare insieme a Lautaro“.

