GdS – Conte ha costruito un Inter ‘tuttofare’: la chiave è la fase difensiva

Il salto di qualità fatto dall’Inter in questa stagione è in gran parte merito del suo allenatore Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro è saputo entrare nella testa dei giocatori, trasmettendo le sue idee e i suoi principi di gioco. Quest’anno i nerazzurri vincono delle partite che nella passata stagione pareggiavano o addirittura perdevano. Il segreto di Conte è l’unione del gruppo e tutti i giocatori sanno quello che devono fare in campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per arrivare lassù in classifica Antonio Conte ha costruito un Inter totale, dove a tutti è richiesto di saper fare tutto. Il concetto principale è quello di saper difendere prima di tutto: agli attaccanti ha spiegato che proprio sporcando la costruzione dal basso degli avversari possono aumentare le occasioni da gol. La gara con l’Atalanta ha messo in mostra una Lu-La capace di fare una fase difensiva esemplare. Anche Eriksen è l’immagine dell’idea di Conte: il danese ha acquisito una grande capacità nel difendere gli spazi, cosa che al Tottenham faceva poco o quasi mai.

Conte ha trasformato giocatori come Perisic e Hakimi: il marocchino è diventato affidabile anche in fase difensiva e c’è da considerare che il giocatore era ritenuto più un esterno d’attacco che un quinto di centrocampo. Anche il croato è entrato in sintonia con l’allenatore nerazzurro grazie alla sua capacità di difendere prima di attaccare.

