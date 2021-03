TS – Belotti in scadenza di contratto col Torino: Inter alla finestra

L’Inter cerca da tempo un vice Lukaku e la crisi economica di Suning non ha permesso nella sessione di mercato invernale di accaparrarsi un giocatore che possa sostituire il belga. Alla squadra di Conte è spesso rimproverato di essere Lukaku dipendente e di non avere un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Andrea Belotti potrebbe fare al caso per l’Inter, viste le qualità simili all’attaccante belga.

Come riporta Tuttosport, in casa Torino c’è da risolvere la questione del contratto di Belotti, vista la scadenza nel 2022. L’attaccante non ha dato alcun segno di potersi mettere a tavola per discutere del rinnovo. Non è una questione economica, ma piuttosto sembrerebbe che Belotti non abbia più la motivazione per restare a Torino visto che il club granata lotta disperatamente per non retrocedere. Le squadre che vorrebbero acquistare l’attaccante italiane ci sono e l’Inter è una di queste. Anche Milan, Roma e Napoli sono interessate a Belotti. All’estero l’Atletico Madrid e alcuni club inglesi hanno messo gli occhi sul Gallo.

