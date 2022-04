Verso Bologna-Inter, le ultime di formazione: Gosens cambia i piani di Inzaghi

11 titolare in campo domani?

Inzaghi infatti sembrava intenzionato a far esordire dal primo minuto il tedesco, che invece non verrà convocato per la partita e probabilmente nemmeno per la sfida di Udine. Al suo posto l'inossidabile ed inesauribile Perisic, che completerà il centrocampo tipo composto da Dumfries, Barella, Brozovic e Calhanoglu. In difesa poi davanti ad Handanovic Inzaghi valuta di far rifiatare uno tra de Vrij e Skriniar in favore di D'Ambrosio, anche se lo stuzzica anche l'idea della difesa titolare. In attacco poi probabile "coppia mista", con Correa di nuovo titolare al fianco di uno tra Lautaro e Dzeko. Questo il probabile 11 titolare contro il Bologna secondo Corriere dello Sport: