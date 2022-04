Dalla Spagna – Pjanic al posto di Vidal: prende quota l’idea di mercato dell’Inter

Il centrocampista bosniaco del Barcellona è attualmente in prestito al Besiktas

Redazione Passione Inter

Grandi manovre all'orizzonte per il mercato dell'Inter, soprattutto per quanto riguarda il reparto di centrocampo dove diversi elementi faranno le valigie e saranno sostituiti da forze fresche. Il piano è quello di blindare i titolarissimi andando a rinforzare la batteria delle alternative con giocatori in grado di garantire ricambi adeguati ai vari Brozovic, Barella e Calhanoglu che in questa stagione sono stati letteralmente spremuti.

Oltre a Matias Vecino, in scadenza di contratto e fuori dai radar di Simone Inzaghi, anche Arturo Vidal è destinato a lasciare Milano in estate e l'Inter sta valutando la possibilità di sostituirlo con un altro calciatore di esperienza da pescare nella lista delle opportunità in saldo. La candidatura forte, in questo senso, arriva ancora una volta dal Barcellona, e risponde al nome di Miralem Pjanic.

Lo riferisce il quotidiano Mundo Deportivo, molto vicino alle vicende di casa Barça, il quale spiega che al termine della sua esperienza non troppo fortunata in Turchia al Besiktas, Pjanic farà rientro al Barcellona che ne controlla ancora il cartellino ma non ha alcuna intenzione di confermarlo in rosa e l'Inter è pronta ad approfittarne. Marotta, si legge sul quotidiano, è un estimatore del centrocampista bosniaco ex Juventus e avrebbe deciso di puntare proprio su di lui per riempire la casella che verrà lasciata vuota dal cileno. Ovviamente bisognerà trovare l'accordo con i catalani, mentre col calciatore non dovrebbero esserci particolari problemi.