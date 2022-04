Mercato – L’Inter pensa a Bernardeschi a parametro zero

I nerazzurri proveranno il colpo low cost?

Dopo Paulo Dybala anche Federico Bernardeschi sta faticando a trovare l'intesa con la Juventus per il contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista ex Fiorentina, che in bianconero non ha mai rispettato le grandi attese di quando fu acquistato, ha da poco cambiato agente, passando da Mino Raiola a Federico Pastorello, proprio a causa del rinnovo: non voleva prolungamenti al ribasso.

La Juventus dal canto suo vorrebbe abbassare il tetto ingaggi in maniera importante e di certo Bernardeschi non è l'uomo di punta per cui la società è disposta a svenarsi. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore potrebbe cambiare aria, restando però in Italia, accasandosi all'Inter. Per i nerazzurri, ancora in stand-by con Perisic per il rinnovo, il calciatore potrebbe essere un'alternativa low cost per il croato, anche se la sensazione è che il rinnovo con l'esterno, protagonista in questa stagione, si possa ancora concludere.