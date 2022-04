Mercato – L’Inter vuole Scamacca più Frattesi: decise le due contropartite

C'è un giocatore per cui va matto l'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali

L' Inter continua a lavorare sulle tracce di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi . La società nerazzurra vuole la doppia operazione di mercato , nonostante l'inserimento della Juventus per il centrocampista e l'altissima valutazione dell'attaccante (da 40/45 milioni di euro).

L'Inter - e Marotta - puntano a inserire contropartite tecniche per abbassare i prezzi dei due gioiellini. Prima di farlo, però, dovrà arrivare la cessione di un big per fare cassa e investire un minimo nella trattativa per i due giocatori romani.