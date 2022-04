Mercato – Pinamonti, ecco quanto lo valuta l’Inter: e l’Eintracht si è già mosso

L'attaccante class 1999 è di fatto un tesoro per l'Inter

Andrea Pinamonti sta stupendo all' Empoli . L' Inter non può che essere felice delle prestazioni del suo attaccante: Pinamonti può essere un ottima pedina di scambio per arrivare a Scamacca (oppure Bremer ) ma l'attaccante è già un profilo seguito da diverse società.

L'Inter non lo valuta meno di 20/25 milioni di euro, per Tuttosport addirittura 35 milioni di euro. Insomma, Pinamonti può davvero rappresentare un tesoro per l'Inter che però non sembra avere intenzione di puntarci nella propria rosa.