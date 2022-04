Mercato – L’Inter ha trovato il vice-Brozovic? C’è già il sì d’Inzaghi per Ceballos

Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023

Per l'Inter una della priorità del prossimo mercato sarà quella di trovare un vice-Brozovic. La rosa nerazzurra ha dimostrato di non essere in grado di sostituire il croato, per questo motivo la dirigenza di viale della Liberazione sta già lavorando per individuare un profilo sul mercato. Come riporta Tuttosport, la scelta sembra essere caduta su Dani Ceballos del Real Madrid.