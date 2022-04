VIDEO – Perché PINAMONTI non è così diverso da Scamacca (e l’Inter dovrebbe pensarci)

Guarda l'ultimo video sul canale YouTube di Passione Inter e iscriviti se non lo sei già!

L'Empoli batte clamorosamente il Napoli per 3-2 nel segno di Andrea Pinamonti. 12 gol e 2 assist in campionato finora e tante cose buone messe in mostra durante l'anno. È così diverso da Gianluca Scamacca? Merita di tornare all'Inter? Parliamone insieme.