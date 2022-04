Bologna-Inter, gara affidata a Doveri: la designazione arbitrale completa

La designazione arbitrale del tanto atteso recupero

Finalmente si gioca Bologna-Inter. Mercoledì sera, alle 20.15, i nerazzurri scenderanno in campo (molto probabilmente senza Gosens) per il recupero della gara valida per la 20^ giornata di Serie A 2021/2022. Il match del Dall'Ara è stato affidato al fischietto di Daniele Doveri.