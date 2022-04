Sky – Gosens verso il forfait contro il Bologna: il motivo. Out anche Vidal e Caicedo

Vidal punta a esserci per Udinese-Inter

Arrivano brutte notizie per l' Inter . Secondo Sky Sport, Robin Gosens ha subito un affaticamento muscolare all'adduttore. Le chance di una convocazione per Bologna-Inter sono minime, ancora di meno per vederlo in campo. A sinistra titolare ci sarà ancora Ivan Perisic che ormai non riposa più dal 4 marzo nel match contro la Salernitana .

Sempre Sky Sport fa sapere che molto probabilmente, a Bologna, non ci sarà nemmeno Arturo Vidal. Il centrocampista cileno punta a esserci per Udinese-Inter. Felipe Caicedo invece - già out contro la Roma - non ha ancora recuperato dalla sindrome gastrointestinale ed è da tre giorni non si allena col gruppo ad Appiano. L'ecuadoriano non ci sarà nemmeno questa volta.