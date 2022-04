Mercato – Lukaku fa sul serio: nuovi contatti con l’Inter ma c’è il fattore Conte

Resta il nodo ingaggio ma il ritorno del belga

Lukaku fa sul serio per tornare all'Inter. L'attaccante del Chelsea, come riporta Calciomercato.com, è disposto a sedersi intorno a un tavolo insieme a Marotta: l'obiettivo è di trovare un intesa sull'ingaggio. Ed è proprio qui che c'è il problema più grande.