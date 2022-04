Verso Bologna-Inter, le probabili formazioni e i dubbi di Inzaghi

Le possibili scelte del tecnico

L'Inter, dopo la bella vittoria sulla Roma in casa, si prepara finalmente per il recupero della partita contro il Bologna. Il match, saltato il 6 gennaio causa Covid, ora può decidere le sorti del campionato. I nerazzurri infatti, se dovessero vincerlo, tornerebbero in testa da soli con una lunghezza di vantaggio. La partita però sarà delicata per diversi motivi e Inzaghi lo sa. In primis i felsinei sono in un ottimo momento. In secondo luogo l'Inter affronterà più partite di tutti da qui alla fine, addirittura 2 in più del Milan, quella con il Bologna e la finale di Coppa Italia. In questo finale thriller insomma i nerazzurri non potranno tirare il fiato nemmeno per un istante.