MVP Passione Inter – Duello di fuoco tra Brozovic e Calhanoglu, Dumfries cerca la top-5

Brozovic si prende il titolo di MVP in Inter-Roma 3-1

Consueto aggiornamento con la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Brozovic ha segnato il suo secondo gol di fila e, per il match contro la Roma, è stato premiato dai nostri lettori come il migliore in campo. Tre punti in classifica anche per Hakan Calhanoglu, autore di due bellissimi assist. Infine, un punto per il gol di Denzel Dumfries che piano piano sta scalando la classifica e cerca la top-5.