Inter, quale sarà il diktat del prossimo mercato: Zhang lo ha ripetuto più volte

Il "Triplete italiano" potrebbe alleggerire i conti

A casa Inter si lavora anche in vista della prossima stagione e la società nerazzurra, su diktat di Zhang, ha le idee chiare sul calciomercato di quest'estate. Partendo da quest'anno, però, un eventuale "Triplete italiano" alleggerirebbe il prossimo previsto (previsto per 100 milioni di euro) di una quindicina di milioni di euro. Ma, a questo, ci saranno da aggiungere dei probabili ritocchi agli ingaggi dei giocatori, soprattutto in caso di secondo scudetto in fila.