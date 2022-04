Mercato – L’Inter si gode Lautaro, ma ora le big tornano a fargli la corte

Il Toro verrà sacrificato in estate?

Pietro Magnani

Nelle ultime 3 partite, con i 4 goal segnati e le grandi prestazioni fornite, Lautaro Martinez si è ripreso l'Inter. L'attaccante argentino ha dimostrato di avere il carattere per uscire dai momenti difficili e ha messo nel mirino il proprio record di goal in carriera. Tuttavia le sue prestazioni non stanno certo passando inosservate. Se prima c'erano diversi club di Liga e Premier interessati a lui, ora la situazione non può che essere peggiorata.

L'Inter se potesse non venderebbe nessuno, anzi. Tuttavia, secondo Tuttosport, per esigenze di bilancio, su espressa richiesta di Suning, il prossimo mercato dovrà terminare in attivo di 60-70 milioni. Ecco perché all'orizzonte si profila un'altra cessione eccellente ed il Toro sembra il primo della lista. Non tanto perché la società voglia cederlo, anzi, ma perché è senza dubbio quello con più mercato e, sulla carta, più facile da sostituire. Lautaro ha ancora grandissimi margini di crescita e Marotta ed Ausilio lo sanno... così come Atletico Madrid e Totteham.

I nerazzurri fino a qualche settimana fa chiedevano almeno 70 milioni, ma se dovesse continuare a giocare così nel finale di stagione, la valutazione potrebbe ampiamente superare gli 80. Cederlo in un colpo solo salverebbe le casse e rifinanzierebbe il mercato, ma d'altro canto sarebbe un durissimo colpo a livello tecnico. Insomma cuore e ragione al solito vanno in due direzioni opposte. Solo i prossimi mesi ci diranno come evolverà la situazione e come si incastreranno tutti i tasselli: Lautaro rimarrà o verrà immolato all'altare del bilancio?