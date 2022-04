Mercato – Inter, un grande nome dall’Inghilterra per sostituire Lautaro?

Una stella del City come nuovo faro in attacco?

Le voci di un possibile addio di Lautaro Martinez all'Inter continuano a rincorrersi, sempre più insistenti. I nerazzurri devono per forza di cose fare una grossa cessione per rimpinguare il bilancio e poter in minima parte reinvestire di nuovo sul mercato. Il Toro è sicuro quello con più mercato e più facile da sostituire. E proprio per prendere il suo posto in caso di addio, dall'Inghilterra iniziano a circolare nomi pesanti.