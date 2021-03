Verso Bologna-Inter, Handanovic potrà partire titolare. Decisivi i controlli medici odierni

Dopo la splendida notizia arrivata nella giornata di ieri che ha portato la negatività di Samir Handanovic, il capitano dell’Inter dovrà sottoporsi quest’oggi ai numerosi controlli previsti in questi casi. Come specificato da La Gazzetta dello Sport non si tratta di una formalità, bensì di test medici che impegneranno il numero uno nerazzurro per diverse ore. Qualora dovesse rispondere positivamente ai controlli, non sarebbe affatto una sorpresa vederlo subito titolare il prossimo sabato in trasferta contro il Bologna.

Come aggiunto dal Corriere dello Sport, l’estremo difensore sloveno non si è allenato con i compagni durante gli ultimi dieci giorni, insomma non proprio un’eternità per un portiere che in questa stagione non ha saltato neanche un minuto in campo. E’ evidente che nei prossimi allenamenti lo staff tecnico dell’Inter punterà innanzitutto a migliorare la sua condizione a farla tornare subito a ritmi molto intensi, ma se dovesse dare le risposte che Conte si aspetta verso Bologna non ci sarebbero dubbi sul suo impiego dal primo minuto, a discapito ancora una volta del giovane Radu.

