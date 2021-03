CdS – Inter, Ranocchia si scalda per Bologna. Vidal va di corsa: subito convocato?

In attesa che tornino negativi anche de Vrij, D’Ambrosio e Vecino, da ieri il solo Samir Handanovic è riuscito a superare definitivamente il coronavirus. Gli altri tre calciatori continueranno invece ad essere sottoposti ad un tampone al giorno fin quando anche loro non torneranno negativi e potranno effettuare i vari controlli approfonditi prima di ottenere il via libera al reintegro in gruppo coi compagni. Secondo il Corriere dello Sport, allo stato attuale dovrebbe essere Andrea Ranocchia il calciatore scelto da Conte per sostituire l’olandese in mezzo alla difesa per la sfida di sabato contro il Bologna.

Il centrale italiano ha avuto modo di lavorare con il tecnico leccese negli ultimi giorni trascorsi ad Appiano Gentile senza i vari nazionali. Da monitorare anche le condizioni di Arturo Vidal il cui ginocchio migliora a vista d’occhio dopo l’intervento del 12 marzo. Anche oggi il centrocampista cileno sarà alla Pinetina ad allenarsi da solo nel giorno libero concesso da Conte al gruppo interista e sarebbe clamoroso se già nella trasferta emiliana dovesse fare in tempo per essere convocato. Eventualmente, il guerriero dovrebbe comunque rientrare a disposizione per il recupero del 7 aprile contro il Sassuolo.

