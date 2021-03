GdS – Confermati i contatti tra l’Inter e Rui Silva. Ma è il Betis vicino al colpo a zero

Da un para-rigori come Samir Handanovic ad un altro strepitoso come Rui Silva che in questo momento vanta la migliore media della Liga, con cinque tiri dal dischetto neutralizzati su sei in totale ricevuti. Che l’estremo difensore portoghese di proprietà del Granada piaccia all’Inter non è assolutamente una novità, come non è una sorpresa che ad oggi il club che sembra favorito nella corsa sul mercato al portiere classe 1996 sia il Betis Siviglia.

Questa mattina, però, La Gazzetta dello Sport ha confermato che effettivamente in passato vi siano stati dei contatti tra Rui Silva e l’Inter, nonostante la mancanza di liquidità del club nerazzurro abbia impedito di approfondire la trattativa con il calciatore in scadenza di contratto il prossimo giugno. Insomma, in attesa che dal fronte societario si sblocchi qualcosa per il futuro, Handanovic rimarrà il numero uno nerazzurro almeno per un’altra stagione.

