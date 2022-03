Bologna-Inter, presto il ricorso: si spera ancora nella vittoria a tavolino

Quasi impossibile, comunque, l'ipotesi della vittoria a tavolino

Entro venerdì 25 marzo 2022, scrive La Gazzetta dello Sport , la società nerazzurra potrà depositare il ricorso al Coni per la gara (ancora da recuperare) di Bologna-Inter . Il ricorso non è ancora arrivato ma dall'Inter fanno sapere che entro quella data sarà sicuramente depositato.

Il club spera ancora nella vittoria a tavolino per via della distinta presentata online dai padroni di casa e mai rimossa e anche perché i giocatori di Mihajlovic positivi in quell'inizio anno non erano poi così tanti.