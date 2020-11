Boninsegna: “Inter e Juventus stanno deludendo, ma alla fine si giocheranno lo Scudetto”

Sicuramente la stagione non è normale e le big sembrano pagare in questo avvio i tanti impegni ravvicinati. Tra le tante sia Inter che Juventus – le prime due formazioni dello scorso campionato – faticano a trovare continuità ed il prossimo mese sarà già decisivo per il prosieguo.

L’attaccante di entrambi club, Roberto Boninsegna, ha parlato del momento ai microfoni di Radio Rai: “Sia Inter che Juventus hanno sicuramente deluso fin qui ed i tifosi non sono contenti. Stanno attraversando un periodo difficile e sono in una posizione di classifica ambigua. Alla lunga però sono le due squadre da battere e si giocheranno lo Scudetto visto l’ampio organico di 25 giocatori a disposizione”.

