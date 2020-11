Inter-Torino, turno di riposo per De Vrij. Conte si affida a Lukaku: le probabili formazioni

Si ritorna in campo domani pomeriggio a San Siro dopo la soste per le nazionali, e l’Inter ospiterà il Torino di Marco Giampaolo. Per la squadra di Antonio Conte sarà una partita importante sia per ritrovare fiducia dopo gli ultimi risultati, sia per arrivare al meglio alla sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Come ha dichiarato oggi il tecnico nerazzurro sono tutti a disposizione ad eccezione dei tre positivi e di Andrea Pinamonti, ma il match di mercoledì può influire nelle sue scelte. E’ previsto infatti un turno di riposo per De Vrij e Skriniar, con Ranocchia e D’Ambrosio titolari. Sulla destra Hakimi è in vantaggio su Darmian, mentre davanti torna la Lu-La.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

TORINO (4-3-1-2):Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi. All. Giampaolo

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<