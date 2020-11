Inter-Torino, le probabili formazioni: solo panchina per Lautaro, c’è Sanchez. In difesa spazio a Ranocchia

Giorno di gara per l’Inter di Antonio Conte, che alle ore 15 scenderà in campo al Meazza per la delicatissima sfida con il Torino, che dovrà servire a lanciare la riscossa nerazzurra dopo i risultati non troppo esaltanti dell’ultimo periodo. Nella formazione che si presenterà alla Scala del calcio la novità principale dovrebbe riguardare l’attacco: a partire dal primo minuto, infatti, sarà Alexis Sanchez e non Lautaro Martinez.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in difesa è confermata la presenza di Andrea Ranocchia, mentre sulla trequarti Nicolò Barella è favorito su Christian Eriksen, che dovrebbe partire dalla panchina. Sulla corsia di destra c’è Achraf Hakimi in vantaggio nel ballottaggio con Matteo Darmian.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez

TORINO(3-5-2): Sirigu, Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verbi, Belotti