Borussia M-Inter, Marotta (Sky): “Siamo tutti uniti, ma il mare non è in tempesta. Vogliamo vincere con Conte”

Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida di Champions League tra Borussia Mönchengladbach ed Inter, fondamentale per il destino dei nerazzurri nel proprio girone. La squadra allenata da Conte cerca ancora la prima vittoria del girone.

Ecco, dunque, le sue parole: “In Italia non ci sono partite scontate. Quando le grandi vanno in provincia si soffre, c’è molto equilibrio. Questi episodi ci riportano indietro ad un calcio diverso, questi fastidi notturni devono caricarci invece che scaricarci. C’è sempre stata grande armonia, Conte è molto diligente e noi lo conosciamo bene. Siamo contenti di lui, tutti insieme vogliamo essere protagonisti. Queste dinamiche fanno parte del nostro lavoro, bisogna ottenere risultati incoraggianti. Questo è diventato il girone più equilibrato, cercavamo di fare dei calcoli sulla partita dello Shakhtar. Sicuramente dobbiamo fare 6 punti, l’ultima giornata sarà determinante per la qualificazione e per l’Europa League. Oggi il mare non è in tempesta, siamo pronti ad ogni difficoltà come dei buoni marinai. Siamo tutti uniti“.

