Sky – Eriksen-Inter, sarà addio a gennaio: Zhang apre al prestito

Gianluca Di Marzio, grande esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio di inizio di Borussia Mönchengladbach-Inter, del futuro del grande oggetto del mistero dei nerazzurri, Christian Eriksen.

Secondo Di Marzio i nerazzurri, sinora aperti solo ad una cessione come dimostrato nella finestra di mercato estiva, starebbero rivedendo i propri piani. Pare infatti che la società abbia deciso di ascoltare eventuali richieste di prestito per l’asso danese che finora non è riuscito a trovare l’intesa con Antonio Conte.

In alternativa Suning sarebbe pronta anche ad accettare uno scambio, ma solo con giocatori congeniali e funzionali al piano di gioco del mister. Certo è che un eventuale prestito potrebbe rilanciare ancora il calciatore e permettergli in futuro di mostrare le proprie qualità in nerazzurro.

