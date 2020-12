Borussia M-Inter, Condò: “La pace non fa per Conte, è un allenatore da guerra”

Si sta per avvicinare la sfida di Champions League tra Borussia M’Gladbach ed Inter, fondamentale per il destino dei nerazzurri nel proprio girone europeo. Paolo Condò, a poco meno di un’ora dal fischio d’inizio contro i tedeschi, ha parlato dell’attitudine di Antonio Conte.

Ecco, quindi, l’analisi dell’opinionista sportivo negli studi di Sky Sport su Antonio Conte, tecnico nerazzurro: “Ci sono uomini per i tempi di guerra e uomini per i tempi di pace. Conte non è un uomo adatto ai tempi di pace, è uno da battaglia“.

