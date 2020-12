Borussia M-Inter, le formazioni UFFICIALI: Conte ha scelto Darmian, Brozovic torna a centrocampo

Poche sorprese nell’Inter di Antonio Conte che tra pochi minuti scenderà in campo al fischio d’inizio per affrontare il Borussia M’Gladbach nel penultimo impegno dei gironi di Champions League. In attesa di scoprire quello che sarà il risultato finale di Shakhtar Donetsk-Real Madrid – iniziato alle 18.55 – i due allenatori hanno comunicato ufficialmente le proprie scelte. Per quanto riguarda la formazione nerazzurra, come dicevamo, il tecnico leccese ha rispettato le anticipazioni della vigilia, con il ritorno di Marcelo Brozovic in mezzo al campo per via della squalifica di Arturo Vidal, e la conferma di Matteo Darmian a destra al posto di Achraf Hakimi. Queste le formazioni ufficiali di Borussia M – Inter:

BORUSSIA M – INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BORUUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1) : 1 Sommer; 18 Lainer, 24 Jantschke, 28 Ginter, 17 Wendt; 6 Kramer, 32 Neuhaus; 19 Lazaro, 13 Stindl, 10 Thuram; 14 Pléa.

A disposizione: 21 Sippel, 31 Grün, 3 M. Lang, 7 Herrmann, 8 Zakaria, 11 Wolf, 15 Beyer, 16 Traoré, 22 Bénes, 36 Embolo, 40 Poulsen.

Allenatore: Marco Rose.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 2 Hakimi, 7 Alexis, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Danny Makkelie (NED).

Assistenti: Mario Diks (NED), Hessel Steegstra (NED).

Quarto uomo: Ivan Kružliak (SVK).

VAR: Kevin Blom (NED).

Assistente VAR: Jochem Kamphuis (NED).

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi