Borussia M-Inter, Matthaus: “Tifo Gladbach fin da bambino, ma ho il cuore nerazzurro”

Lothar Matthaus, ai microfoni di Sky Deutschland, ha parlato dell’imminente sfida di Champions League tra Inter e Borussia Monchengladbach. Il tedesco, tifoso dei bianconeri dall’infanzia, non nega di avere nel cuore i nerazzurri.

Ecco, dunque, le sue parole: “All’Inter ho vissuto il mio tempo migliore, insieme al Bayern Monaco. A livello emotivo l’Inter ha il mio cuore ma sono tifoso del Gladbach dall’infanzia. L’Inter di oggi? Si tratta di una squadra pronta per fare cose più grandi. Ha fatto un buon mercato e ha un buon tecnico come Conte. Ha la mentalità giusta e un giocatore che fa la differenza a questi livelli come Lukaku. L’Inter è la più forte d’Italia con la Juventus, anche se ora c’è il Milan primo“.

