Social – Padelli guarito dal coronavirus: “Finalmente si torna in ufficio”

Calvario finito per Daniele Padelli, finalmente tornato all’attività sportiva dopo qualche giorno di stop causa coronavirus. L’estremo difensore dell’Inter, che nelle ultime uscite non ha assolutamente fatto mancare il suo apporto alla squadra dal proprio isolamento, ha annunciato ai tifosi attraverso i propri social di essere tornato agli allenamenti dopo essere risultato finalmente negativo nei giorni scorsi al Covid-19.

Il portiere questa sera non sarà in ogni caso con la squadra, dal momento che ad inizio stagione non era stato inserito da Antonio Conte nell’elenco per la Champions League. Dopo i vari prestiti, infatti, la scorsa estate ad Appiano Gentile era rientrato il giovane Radu. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, l’estremo difensore classe 1997 è divenuto immediatamente vice Handanovic, facendo retrocedere Padelli al ruolo di terzo. Questo intano il suo messaggio sul ritorno ad Appiano: “Finalmente sono tornato in ufficio”.