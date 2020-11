Bosnia-Italia, Barella (Rai): “Questa squadra passa tanto dal centrocampo. Conte? Fondamentale per la mia crescita”

E’ sempre più protagonista della Nazionale e dell’Inter. Nicolò Barella è rimasto in campo 90 minuti questa sera nella gara tra Bosnia e Italia ed è stato ancora una volta autore di una grande prestazione. Al termine del match è intervenuto ai microfoni della Rai, commentando a caldo la partita.

Queste le sue parole: “Come dico sempre sono a disposizione della squadra e abbiamo creato un grande gruppo. Il centrocampo di questa squadra è fondamentale, io penso più agli inserimenti e alla fase offensiva, ma ci sono altri protagonisti molto in gamba. Conte? E’ stato importantissimo per la mia crescita: mi ha aiutato a scegliere i momenti della partita e ad essere più ordinato in campo. Ringrazio anche Mancini, che mi ha dato fiducia anche prima che andassi all’Inter“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<