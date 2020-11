Lukaku show in nazionale. Sono 5 le reti in 5 gare con il Belgio: i numeri

E’ ritornato dopo il suo infortunio e lo ha fatto in maniera prepotente. Romelu Lukaku non smette più di segnare e anche in nazionale continua il trend che porta avanti con l’Inter da quando è arrivato a Milano. Nella gara tra Belgio e Danimarca, che vedeva di fronte Lukaku ed Eriksen, il gigante belga è stato autore di una doppietta che ha contribuito alla vittoria finale per 4 a 2.

I numeri del numero 9 dell’Inter sono impressionanti. Con la maglia nerazzurra ha siglato 7 gol in otto partite dall’inizio della stagione. Con la maglia del Belgio, invece, sono 5 le reti messe a segno in 5 gare in Nations League. Chapeau.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<