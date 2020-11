Nazionali – De Vrij sorride con l’Olanda in rimonta, serata amara per Skriniar

L’Olanda batte la Polonia per 2 a 1 e chiude il girone ad 11 punti, a una lunghezza dall’Italia. Gli olandesi hanno ribaltato una gara che vedeva in vantaggio la Polonia per 1 a 0, poi il rigore di Depay e la rete di Wijnaldum hanno chiuso il match. 90 minuti in campo per Stefan de Vrij, sempre più cardine della difesa della nazionale e ovviamente dell’Inter.

Esce sconfitto invece Milan Skriniar, che perde 2 a 0 contro la Repubblica Ceca. La Slovacchia chiude ultima a 4 punti nel girone e il centrale nerazzurro ha giocato dal primo all’ultimo minuto. Entrambi, molto probabilmente, saranno titolari anche domenica nella prossima gara dell’Inter contro il Torino.

