Nazionali – Lukaku protagonista della serata: doppietta contro la Danimarca di Eriksen

La partita tra Belgio e Danimarca è stata anche la sfida tra Romelu Lukaku e Christian Eriksen. La nazionale guidata da Roberto Martinez ha trionfato per 4 a 2 e il gigante belga è stato uno dei protagonisti del match. Ad aprire l’incontro ci ha pensato Tielemans e i danesi avevano trovato il pareggio grazie a Wind. Da lì in avanti si è scatenato Lukaku, siglando il 2 a 1 al 57′ e il 3 a 1 al 69′. Un autogol di Chadli aveva riaperto la gara, prima della chiusura sancita da De Bruyne al minuto 87.

Grazie anche ad una grande doppietta dell’attaccante dell’Inter, quindi, il Belgio si è assicurato la qualificazione alla fase successiva. Gara amara per Eriksen, che rimane comunque al secondo posto del girone a pari punti con l‘Inghilterra. Entrambi i calciatori sono rimasti in campo per 90 minuti.

