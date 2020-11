Nazionali – L’Italia trionfa contro la Bosnia Erzegovina: Barella e Bastoni in campo 90′

L’Italia è sempre più capolista del proprio girone. Nella trasferta contro la Bosnia Erzegovina, gli uomini di Roberto Mancini (assente causa Covid) si sono imposti per 2 a 0, grazie ad una grande prestazione sotto tanti punti di vista. Il gol del vantaggio lo ha siglato Andrea Belotti e il raddoppio è arrivato nel secondo tempo grazie a Domenico Berardi.

Gli interisti Barella e Bastoni sono stati tra i protagonisti della serata, schierati titolari e rimasti in campo per 90 minuti. Il difensore mancino si sta ritagliando un ruolo sempre più importante in nazionale, dimostrando grande personalità e senso della posizione. Il centrocampista classe ’97, invece, è sempre più un top player dell’Inter e degli azzurri.

