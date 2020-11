Jacobs, lo scopritore di Lukaku: “Ha fatto dei progressi incredibili. Al momento è il quarto attaccante più forte al mondo”

E’ senza dubbio tra i giocatori più importanti di questa Inter. Romelu Lukaku è sempre più l’idolo dei tifosi nerazzurri e nella sua esperienza a Milano sta dimostrando di saper fare quello che gli riesce meglio: segnare. Di lui ha parlato Ariel Jacobs, tecnico che lo lanciò ai tempi in cui il gigante belga militava nell’Anderlecht, raggiunto dai microfoni di The Last Hour.

Queste le parole di elogio: “Con la sua forza e velocità, sapevamo che Lukaku avrebbe avuto una grande carriera. Ma francamente, non mi aspettavo questi risultati. Tecnicamente ha lavorato molto e ha fatto molti progressi. Al momento credo che sia il quarto centravanti più forte al mondo. Davanti a lui vedo solo Lewandowski, Kane e Benzema. Tanto di cappello per i suoi progressi e ha solo 27 anni”.

