Branca: “Suning via dall’Inter? Sorpreso, era la famiglia giusta per tornare a vincere”

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter del Triplete targata Mourinho, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio per parlare del futuro societario nerazzurro. Il colosso cinese Suning è infatti alla ricerca di nuovi fondi da far entrare nel club, al momento però la partita resta apertissima.

Ecco le sue parole: “La fine del binomio Suning-Inter? Non me l’aspettavo. Sono sorpreso perché era la famiglia giusta per portare al successo il mio ex club. L’Inter resta competitiva per la vittoria del titolo, anche se vincere a qualsiasi livello è sempre complicato. In Cina però le decisioni vengono prese più in fretta rispetto ad altri paesi”.

Come è cambiato il calcio: “I proprietari delle società sportive che hanno vera passione sono sempre meno. Ci sono mille variabili da affrontare quotidianamente”.

INTERSPAC SI CANDIDA: ECCO IL MODELLO BAYERN >>>