Inzaghi studia il puzzle Calha-Brozo: saranno al centro dell’Inter

Brozovic sarà l'ispiratore della nuova Inter, Calhanoglu il rifinitore ma potrebbe esserci un'altra mossa

Simone Inzaghi è stato chiaro fin da subito: Brozovic è fondamentale. E così il croato non è minimamente sul mercato, sarà al centro dell'Inter accompagnato dai due compagni di reparto Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Sul primo, sappiamo vita, morti e miracoli mentre il turco è la grande incognita (e possibile sorpresa) di quest'estate. Arrivato dal Milan a parametro zero, è stato accolto da Inzaghi con grande entusiasmo. Come riportato dal Corriere dello Sport, ora c'è da trovare il giusto incastro, Brozovic avrà più compiti difensivi e di copertura: ad attaccare e a creare pericolo ci penserà Calhanoglu.