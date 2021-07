Sensi: “Dobbiamo difendere lo scudetto. Nuovo staff? Impressioni molto positive”

Il centrocampista nerazzurro è partito subito forte in questo pre-campionato

Uno dei calciatori che avrà i riflettori puntati addosso in questa prima stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, sarà sicuramente Stefano Sensi. Le aspettative nei suoi confronti sono difatti sempre molto elevate e con il cambio di allenatore vorrebbe ricominciare da zero per poter essere protagonista proprio come nella primissima parte dell'avventura condivisa con Antonio Conte. Dopo il matrimonio dello scorso sabato, il centrocampista è subito tornato ad Appiano Gentile per allenarsi con i compagni e mettersi in mostra in vista della nuova stagione. Questa l'intervista di Sensi ai microfoni di Inter TV: