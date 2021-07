GdS – Nandez più Bellerin, si può fare. Marotta al lavoro: la strategia dell’Inter

L'agente del laterale spagnolo dell'Arsenal è atteso a Milano, possibile accelerazione nei prossimi giorni con il Cagliari

Nandez più Bellerin, l'Inter ci prova: Beppe Marotta è al lavoro per chiudere il doppio colpo di mercato e regalare due rinforzi importanti a Simone Inzaghi, forte della volontà dei due giocatori che hanno già detto sì ai nerazzurri e stanno premendo con i loro rispettivi club per partire.

Nandez ha già un accordo di massima con i nerazzurri per un quadriennale da tre milioni netti a stagione, ora Marotta e Ausilio lavorano per arrivare alla quadra con Giulini: la formula del prestito è scontata, bisogna mettersi d’accordo sul valore della prima tranche, che ovviamente poi andrebbe a condizionare il riscatto. Il Cagliari vorrebbe una formula in stile Barella, l’Inter non vorrebbe spendere più di 2-3 milioni subito. Insomma, la trattativa è calda e non è da escludere un’accelerata nei prossimi giorni.

Anche la trattativa per l'esterno spagnolo dell'Arsenal resta viva e nei prossimi giorni è atteso a Milano l’agente di Bellerin. Anche in questo caso l'affare può andare a buon fine solo in prestito con diritto di riscatto, formula magica per sbloccare il mercato nerazzurro nell’imminente futuro. Come Nandez, anche Bellerin ha detto sì all'Inter e ha chiesto all'Arsenal di partire.