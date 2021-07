Chivu: “Sono molto motivato, voglio allenare con passione e lavoro”

L'ex giocatore ha parlato così dopo il primo allenamento da allenatore della Primavera

É iniziata la stagione anche per la Primavera nerazzurra che oggi, al Centro di Formazione Suning , ha svolto le prime due sedute d'allenamento sotto gli occhi del nuovo mister Cristian Chivu . L'ex difensore - che ha vestito la maglia dell' Inter dal 2007 al 2014, vincendo anche il Triplete - ha parlato così ai microfoni di Inter TV : "Le emozioni sono le stesse del primo giorno da allenatore, perché ho iniziato questo percorso da zero. Stare sui campi di calcio mi fa stare bene, mi fa sentire col sangue caldo che scorre tra le vene. Con l'obiettivo, costante, di cercare di trasmettere i valori giusti ai ragazzi".

"L'aspetto mentale è fondamentale per come vedo io il calcio. La preparazione mentale all'allenamento e alla partita deve essere un aspetto curato con particolare attenzione. Io tengo all'intensità di gioco, dalla panchina cerco sempre di aiutare i miei calciatori. Per me il calcio è divertimento, passione, ma che passa inevitabilmente dall'avere una cultura del lavoro".