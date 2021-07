Dalla tournée saltata a Tel Aviv: tutto il programma d’amichevoli dell’Inter

Oltre alla tournée USA, cancellata anche l'amichevole contro l'Atletico Madrid: c'è il Parma di Buffon

Il programma di preparazione al campionato dell'FC Internazionale Milano, d'internazionale, avrà ben poco. Dopo la decisione, maturata nel pomeriggio di ieri, di non prendere parte alla tournée negli USA (che sarà nel 2022, pandemia permettendo), l'Inter rinuncia anche all'amichevole dell'8 agosto contro l'Atletico Madrid prevista a Tel Aviv per via dell'emergenza sanitaria, ma non è l'unico motivo: avrà sicuramente pesato anche la tensione politica che si sta vivendo in quella parte dal mondo (tanto da far scrivere a 207 società palestinesi una lettera verso le società interessate a giocare in Israele). Addio giro del mondo, quindi. Si resta in Italia, quale sarà il programma?