Ruben Sosa: “Inter, prendi Nandez. Satriano? Ha tutto per diventare campione”

L'ex nerazzurro: "I nerazzurri non devono farsi scappare Nahitan, può esplodere"

Alessio Murgida

Ruben Sosa a tutto Uruguay. L'ex attaccante - che giocò con i nerazzurri dal 1992 al 1995, vincendo anche un Coppa Uefa nel '94 - guarda con grande attenzione la Serie A (con un occhio speciale, ovviamente, all'Inter). E proprio così ha risposto sull'uomo del momento per quanto riguarda il mercato della squadra di Inzaghi, ovvero Nahitan Nandez: "É un giocatore da Inter, senza dubbio. Non è più una promessa, Nahitan ha esperienza e ha dimostrato di saper fare bene sia al Boca che al Cagliari. La società nerazzurra deve investire su di lui".

NANDEZ - "Dove lo vedo meglio in campo? A centrocampo. Sa inserirsi e segnare ma anche sulla fascia saprebbe fare il suo. Nández è un jolly, farà sempre la cosa giusta. É un giocatore con una grande voglia di vincere ed è - dettaglio non da poco - un professionista esemplare. Si fa trovare sempre in grande forma e, infatti, difficilmente incappa in qualche infortunio".

SATRIANO - "É una piccola stella. Deve ancora crescere ma ha davvero tutto per diventare un Campione con la C maiuscola . Martin è un ragazzo che non ha paura di nulla, che viene dalla strada e ora si diverte. L'Inter deve girarlo in prestito per fargli fare più esperienza possibile".

VECINO - "Senza i problemi fisici che ha avuto, non si discuterebbe di lui. É un giocatore affidabile che sa essere importante. Chiaro non gli puoi chiedere un gol a partita, tunnel o altri numeri ma sa mettere ordine in campo. Può essere ancora utile all'Inter, come si è visto nel finale di campionato quando è rientrato dall'infortunio".